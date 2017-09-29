Названа главная опасность парфюма
29 сентября 2017, 21:28
Примерно треть людей чувствительны к парфюмерным ароматам, что выражается в появлении головной боли, астмы и сыпи.
Парфюмерные изделия могут оказаться причиной мигреней, а также аллергических реакций. Результаты исследований, посвященных влиянию ароматов на людей, приводятся в новой книге австралийской писательницы Кейт Гринвелл (Kate Grenville) Case Against Fragrance. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.
Согласно Гринвелл, специалисты показали, что примерно треть людей чувствительны к парфюмерным ароматам, что выражается в появлении головной боли, астмы и сыпи.
Результаты другого исследования, проведенного учеными из Федерального университета Пернамбуку в Бразилии, показали, что около 70 процентов пациентов с мигренью начинают жаловаться на головную боль после 25 минут воздействия летучими веществами. При этом духи, туалетная вода и дезодоранты вызывали ухудшение самочувствия в 75 процентах случаев.
По словам писательницы, многие компоненты духов являются синтетическими веществами, и эти ингредиенты являются коммерческой тайной, в результате аллергики не могут предугадать, какое изделие может вызвать у них реакцию гиперчувствительности. Кроме того, природные эфирные масла, являющиеся основой многих ароматов, могут иметь токсический эффект, выражающийся в поражениях печени и других органов.
Фото: mykaleidoscope.ru
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