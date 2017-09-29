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Названа главная опасность парфюма

29 сентября 2017, 21:28

Примерно треть людей чувствительны к парфюмерным ароматам, что выражается в появлении головной боли, астмы и сыпи.

Парфюмерные изделия могут оказаться причиной мигреней, а также аллергических реакций. Результаты исследований, посвященных влиянию ароматов на людей, приводятся в новой книге австралийской писательницы Кейт Гринвелл (Kate Grenville) Case Against Fragrance. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Согласно Гринвелл, специалисты показали, что примерно треть людей чувствительны к парфюмерным ароматам, что выражается в появлении головной боли, астмы и сыпи.

Результаты другого исследования, проведенного учеными из Федерального университета Пернамбуку в Бразилии, показали, что около 70 процентов пациентов с мигренью начинают жаловаться на головную боль после 25 минут воздействия летучими веществами. При этом духи, туалетная вода и дезодоранты вызывали ухудшение самочувствия в 75 процентах случаев.

По словам писательницы, многие компоненты духов являются синтетическими веществами, и эти ингредиенты являются коммерческой тайной, в результате аллергики не могут предугадать, какое изделие может вызвать у них реакцию гиперчувствительности. Кроме того, природные эфирные масла, являющиеся основой многих ароматов, могут иметь токсический эффект, выражающийся в поражениях печени и других органов.

Фото: mykaleidoscope.ru

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