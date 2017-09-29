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Ко Дню учителя: министр образования и науки Казахстана вспомнил своих первых педагогов

29 сентября 2017, 21:42

Учитель - это самая ответственная профессия в мире.

Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев поздравил всех педагогов РК с профессиональным праздником. На странице министерства в Facebook опубликовали его видео поздравление, передает Zakon.kz

Глава МОН РК отметил значимость реформ, проводимых в сфере образования, и сказал слова благодарности коллегам.

"Уважаемые коллеги, дорогие наши учителя! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, международным Днем учителя! Мы живем в непростое время. Система образования давно требует изменений. Это понимает руководство страны, это понимаем мы, это понимают и большинство родителей. Давно надо было начинать и обновленное содержание, и пятидневную неделю. Мы готовим детей к реалиям сегодняшнего дня и будущего. Учитель - это самая ответственная профессия в мире. Я хочу вам сказать большое спасибо за ваш нелегкий труд. И в этот светлый праздник позвольте пожелать вам терпения, удачи и творческих успехов", - отметил министр.

Сагадиев также сказал несколько теплых слов о своих первых учителях.

"Я очень хорошо помню своего первого учителя Дорофееву Анну Ивановну, школа №1 города Алматы. В шесть лет меня привезли из аула, и она готовила меня к первому классу у себя дома. И тем, кто я сегодня есть, во многом я обязан ей. Я также помню Кавешникову Антонину Петровну, классный руководитель, преподаватель математики с седьмого по 10 класс республиканской физико-математической школы. Действительно, эти два человека вложили в меня душу и сердце, и я им во многом обязан. Спасибо им!", - сказал министр образования и науки РК.




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