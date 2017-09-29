На юге Казахстана ощутили отголоски землетрясения, зарегистрированного в Узбекистане
29 сентября 2017, 21:57
Толчки в 2 балла почувствовали жители г. Шардара.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 29 сентября в 19 час 50 мин 11 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz
Эпицентр землетрясения расположен в 731 км на юго-запад от Алматы на территории Узбекистана.
Энергетический класс землетрясения 12.1.
Магнитуда MPV 5.9.
Координаты эпицентра 40.11° с.ш. 69.15° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Шардара 2 балла.
Фото: avdet.org
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