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На юге Казахстана ощутили отголоски землетрясения, зарегистрированного в Узбекистане

29 сентября 2017, 21:57

Толчки в 2 балла почувствовали жители г. Шардара.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 29 сентября в 19 час 50 мин 11 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz

Эпицентр землетрясения расположен в 731 км на юго-запад от Алматы на территории Узбекистана.

Энергетический класс землетрясения 12.1.
Магнитуда MPV 5.9.
Координаты эпицентра 40.11° с.ш. 69.15° в.д.
Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Шардара 2 балла.

Фото: avdet.org

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