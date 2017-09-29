Порошенко хочет подать в суд на Россию

жалобу в суд направят из-за строительства моста в Крым.

Президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение, касающееся подачи жалобы в суд на Россию в связи с причинением экологического ущерба при строительстве моста в Крым , написал в своем твиттере пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает , написал в своем твиттере пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает Газета.ru





«Президент поручил подать в суд на Россию из-за экологического ущерба от строительства Керченского моста», — написал он.





При этом, Цеголко не назвал суд, в который будет подана жалоба.





Первый корабль прошел под аркой Крымского моста в конце августа.





Фото: Газета.ru