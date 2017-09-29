Порошенко хочет подать в суд на Россию
29 сентября 2017, 22:05
жалобу в суд направят из-за строительства моста в Крым.
Президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение, касающееся подачи жалобы в суд на Россию в связи с причинением экологического ущерба при строительстве моста в Крым, написал в своем твиттере пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает Газета.ru
«Президент поручил подать в суд на Россию из-за экологического ущерба от строительства Керченского моста», — написал он.
При этом, Цеголко не назвал суд, в который будет подана жалоба.
Первый корабль прошел под аркой Крымского моста в конце августа.
Фото: Газета.ru
Александр Полегенько
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880792-0827252f0ccffed1c834226439f15ac1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...