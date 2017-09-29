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Порошенко хочет подать в суд на Россию

29 сентября 2017, 22:05

жалобу в суд направят из-за строительства моста в Крым.

Президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение, касающееся подачи жалобы в суд на Россию в связи с причинением экологического ущерба при строительстве моста в Крым, написал в своем твиттере пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает Газета.ru

«Президент поручил подать в суд на Россию из-за экологического ущерба от строительства Керченского моста», — написал он.

При этом, Цеголко не назвал суд, в который будет подана жалоба.

Первый корабль прошел под аркой Крымского моста в конце августа.

Фото: Газета.ru
Александр Полегенько

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