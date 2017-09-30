Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст подтвердили, что ждут третьего ребенка
30 сентября 2017, 00:06
Фотомодель поделилась новостью со своими подписчиками в Twitter.
Известие о том, что звездная пара готовится к рождению третьего малыша, появилось еще в июле этого года. Но только сейчас Ким подтвердила эти слухи. Радостной новостью звезда поделилась в тизере очередного выпуска 14 сезона реалити-шоу "Семейство Кардашьян", который опубликовала в Twitter, передает Dni.ru.
В видеоролике Ким спрашивает свою сестру Хлои: "Что случается, когда я говорю: "Угадайте, что"? На это сестра отвечает: "Выясняется, что ты беременна, или кто-то еще ждет ребенка". И знаменитость подтверждает догадку родственницы: "Да! У нас будет ребенок!"
Отметим, ранее модель давала понять общественности, что ее будущего малыша выносит суррогатная мать. Она говорила о проблемах со здоровьем, не позволяющих родить самостоятельно. Так, у Ким были осложнения после двух прошлых беременностей. Последняя закончилась для нее сложной операцией, и врачи запретили звезде рожать.
Напомним, в настоящее время звездная пара воспитывает четырехлетнюю дочь Норт и полуторагодовалого сына Сейнта. Отметим, американское реалити-шоу "Семейство Кардашьян" выходит с октября 2007 года на телеканале E!. Оно пользуется большой популярностью у западных зрителей.
Фото: infosmi.net
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