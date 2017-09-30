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Казахстан поддерживает принятие новых правил ВТО

30 сентября 2017, 00:13

Ожидается, что указанные Правила будут приняты в ходе XI Министерской конференции ВТО, которая состоится 10-13 декабря в Буэнос-Айресе.

Казахстан принимает активное участие в процессе разработки Правил внутреннего регулирования торговли услугами Всемирной торговой организации (ВТО). Мандат Организации на выработку таких правил предусмотрен Генеральным соглашением ВТО по торговле услугами, в частности, положением о выработке правил, направленных на совершенствование разрешительной системы, сообщает пресс-служба МИД РК.

Учитывая, что в рамках членства в ВТО и Евразийском экономическом союзе Казахстан принял обязательства об обеспечении прозрачности и предсказуемости лицензионных требований и процедур для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проект Правил ВТО полностью отвечает национальным экономическим интересам страны.

Обсуждаемый документ включает как вопросы, связанные с лицензиями, квалификационными требованиями, техническими стандартами в сфере услуг, так и вопросы электронного документооборота и эффективного администрирования разрешений для деятельности по оказанию услуг.

Ожидается, что указанные Правила будут приняты в ходе XI Министерской конференции ВТО, которая состоится 10-13 декабря 2017 года в Буэнос-Айресе.

Принятие Правил внутреннего регулирования торговли услугами ВТО будет способствовать устранению административных барьеров, упрощению разрешительных процедур и эффективному оказанию электронных государственных услуг для создания и ведения бизнеса поставщиками услуг на рынке Казахстана.

Фото: пресс-службы МИД

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