Криптовалюта может вытеснить доллар в странах со слабой валютой

Набирающие популярность в мире криптовалюты могут заместить использование доллара и других иностранных валют в развивающихся странах со слабыми национальными валютами, поэтому мировым центральным банкам не стоит игнорировать это новое явление. Такое заявление сделала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард , передает , передает Росбалт





По ее словам, в странах с неустойчивой экономикой и нестабильной национальной валютой криптовалюта может стать широко используемой и может заменить валюту других государств, например, доллары и евро.





«В некоторые из таких стран может возрасти использование виртуальной валюты. Назовем это «Дедолларизация 2.0», — сказала она.





Глава МВФ добавила, что широкое распространение криптовалюты может влиять на экономику и денежно-кредитную политику в таких странах, поэтому мировым центральным банкам не стоит игнорировать это явление, а найти подход к нему.





Фото: prostoinvesticii.com



