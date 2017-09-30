Криптовалюта может вытеснить доллар в странах со слабой валютой
30 сентября 2017, 00:34
Назовем это «Дедолларизация 2.0», — сказала Кристин Лагард.
Набирающие популярность в мире криптовалюты могут заместить использование доллара и других иностранных валют в развивающихся странах со слабыми национальными валютами, поэтому мировым центральным банкам не стоит игнорировать это новое явление. Такое заявление сделала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, передает Росбалт.
По ее словам, в странах с неустойчивой экономикой и нестабильной национальной валютой криптовалюта может стать широко используемой и может заменить валюту других государств, например, доллары и евро.
«В некоторые из таких стран может возрасти использование виртуальной валюты. Назовем это «Дедолларизация 2.0», — сказала она.
Глава МВФ добавила, что широкое распространение криптовалюты может влиять на экономику и денежно-кредитную политику в таких странах, поэтому мировым центральным банкам не стоит игнорировать это явление, а найти подход к нему.
Фото: prostoinvesticii.com
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