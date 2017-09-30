Два пешехода погибли под колесами иномарок в разных частях города за один вечер

В Алматы за один вечер под колесами авто погибли двое мужчин, перебегавших дорогу в неположенном месте. Первая трагедия произошла на Кульджинском тракте, вторая - на Бурундайском шоссе





В первом случае мужчину насмерть сбил водитель Subaru. Он двигался в северном направлении, когда перед ним появился пешеход – мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель пытался уйти от столкновения, но все же сбил на полном ходу пешехода, протащив его несколько десятков метров. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.





А во втором женщина-водитель на Opel Cefiro сбила мужчину 35-40 лет.





Как выяснилось, она следовала в северном направлении по Бурундайскому шоссе. Мужчина был нетрезв, поэтому шел, со слов очевидцев, качаясь. Как рассказала водитель, когда Opel приблизился к пешеходу, мужчина якобы прыгнул на лобовое стекло. От полученных травм пострадавший скончался на месте.







