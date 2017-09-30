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Агутина и Варум срочно эвакуировали из-за минирования

30 сентября 2017, 01:03

Пока шли проверочные мероприятия, артисты пережидали в машине.

Киноконцертный зал "Космос" в Екатеринбурге подвергся атаке "телефонных терористов". Как раз во время гастрольного выступления на сцене ККЗ Анжелики Варум и Леонида Агутина поступило сообщение о минировании концертной площадки, передает Dni.ru

"Мы подтверждаем сообщение о минировании. Артистов [Варум и Агутин] и зрителей эвакуировали. Певцы сидят в машине и ждут разрешения вернуться в [киноконцертный зал] "Космос". Они отработали 1 час 20 минут от программы", – рассказала ТАСС концертный директор гастролей Агутина и Варум Татьяна Ларина.
Ранее руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых сообщил, что в адрес органов власти области "поступило несколько сообщений тревожного характера с криминальным уклоном". Правоохранители совместно с коллегами из регионального УФСБ провели весь необходимый комплекс проверочных мероприятий для предотвращения возможной опасности.

Кроме ККЗ "Космос" были "заминированы" еще десятки объектов по всему Екатеринбургу. Людей выводили из административных и офисных зданий, торговых центров, школ, общественного транспорта – об этом пишут в соцсетях жители города.

Фото: dni.ru

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