В Южном Казахстане впервые в сентябре выпал снег

Теперь похолодание пришло и на юг.

В Южно-Казахстанской области впервые в сентябре выпал снег. Сюрпризы погоды затронули горную местность Толебийского и Тюлькубасского районов , сообщает , сообщает МИА «Казинформ»





Фотоснимки первого снега местные жители размещают в социальных сетях. По республике первый снег в этом году выпал 23 сентября в северных и центральных регионах. Теперь похолодание пришло и на юг.









Между тем синоптики прогнозируют на грядущей неделе изменчивую погоду, похолодание, дожди с переходом в снег. В регионе вновь распространено штормовое предупреждение. В ночь на 30 сентября ожидается понижение температуры воздуха, местами до 3 градусов мороза.





