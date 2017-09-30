В Южном Казахстане впервые в сентябре выпал снег
30 сентября 2017, 01:38
Теперь похолодание пришло и на юг.
В Южно-Казахстанской области впервые в сентябре выпал снег. Сюрпризы погоды затронули горную местность Толебийского и Тюлькубасского районов, сообщает МИА «Казинформ».
Фотоснимки первого снега местные жители размещают в социальных сетях. По республике первый снег в этом году выпал 23 сентября в северных и центральных регионах. Теперь похолодание пришло и на юг.
Между тем синоптики прогнозируют на грядущей неделе изменчивую погоду, похолодание, дожди с переходом в снег. В регионе вновь распространено штормовое предупреждение. В ночь на 30 сентября ожидается понижение температуры воздуха, местами до 3 градусов мороза.
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880810-88e4b37ba29fca2c25478c419a3912bf
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...