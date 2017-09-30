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В Южном Казахстане впервые в сентябре выпал снег

30 сентября 2017, 01:38

Теперь похолодание пришло и на юг.

В Южно-Казахстанской области впервые в сентябре выпал снег. Сюрпризы погоды затронули горную местность Толебийского и Тюлькубасского районов, сообщает МИА «Казинформ».

Фотоснимки первого снега местные жители размещают в социальных сетях. По республике первый снег в этом году выпал 23 сентября в северных и центральных регионах. Теперь похолодание пришло и на юг.



Между тем синоптики прогнозируют на грядущей неделе изменчивую погоду, похолодание, дожди с переходом в снег. В регионе вновь распространено штормовое предупреждение. В ночь на 30 сентября ожидается понижение температуры воздуха, местами до 3 градусов мороза.



Фото: соцсети

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