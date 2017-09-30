Роковая ночь: в ДТП на 66 км Капшагайской трассы погибли шесть человек

«Дорога смерти», как в народе называют Капчагайскую трассу, собирает новые жертвы. Так, прошлой ночью на 66 километре трассы Капшагай - Баканас произошла страшная трагедия,

BMW

Не доезжая Бакбакты, со слов очевидцев, автомобиль BMW 5 серии пошел на обгон и выскочил прямо в лоб автомашине Geely китайского производства. Автомобили пытались разъехаться в последний момент, но избежать столкновения не удалось. При этом, вылетев на обочину, кувыркнулась на крышу, после чего снова встала на колеса.





В результате лобового столкновения на месте погибли четверо человек из Geely, в том числе один ребенок, и двое - из BMW. Еще шесть человек серьезно пострадали, среди них тоже есть дети.





Пассажирку BMW и пожилого мужчину из Geely долго не могли вытащить из груды покореженного металла. Их сильно зажало. На помощь приехали пожарные, дорожные рабочие из Баканаса с оборудованием. Они буквально растягивали и растаскивали машину по частям, чтобы извлечь пассажиров.





Отметим, что все ехавшие в Geely направлялись в гости в поселок Карагаш. Единственным выжившим оказался 9-месячный ребенок. Его госпитализировали, по предварительному диагнозу, с травмой позвоночника.





По словам экспертов-криминалистов, виновник аварии - водитель BMW - выжил, он госпитализирован с другими пострадавшими. Найдена видеозапись столкновения, на которой видно, как BMW обгоняет внедорожник, выезжает на полосу встречного движения. Когда водитель BMW увидел двигавшийся на него Geely, то немного заехал на обочину. При этом водитель Geely не предпринял попыток увернуться от встречной машины.



