Китай отправил в космос три спутника
30 сентября 2017, 02:02
На орбите аппараты займутся дистанционным зондированием Земли.
Китайские космические специалисты успешно запустили ракету-носитель «Чанчжэн-2» с тремя спутниками «Яогань-30», передает Росбалт.
Пуск прошел на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань, сообщают СМИ КНР.
Это уже 251-й запуск ракет серии «Чанчжэн-2».
На орбите аппараты займутся дистанционным зондированием Земли.
Фото: ССО
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