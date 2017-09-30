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Казахстанские синоптики обещают дождливую и холодную субботу

30 сентября 2017, 06:05

Во многих областях страны пройдет дождь с переходом в мокрый снег.

На большей части территории Казахстана в субботу, 30 сентября, ожидается снижение температуры, местами осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидрометцентр.

с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки, на юге ночью на большей части, в горах сильные осадки, лишь на западе, юго-западе, северо-западе и севере Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра. На севере, юге и центре республики местами - туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Южно-Казахстанской области - туман. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами усилится ветер 15-20 м/с.

Ночью в Южно-Казахстанской, Кызылординской областях - понижение температуры воздуха местами до 3 мороза.

Ночью в Алматинской области - осадки (дождь с переходом в мокрый снег), усиление ветра юго-западного с переходом на северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с, понижение температуры до 1-6 градусов мороза.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются местами сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег), усиление северо-западного ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Алматы утром +4, ливневый дождь, днем +8, облачно, слабый дождь.

В Астане до +8, облачно.

Полный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото из открытых источников



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