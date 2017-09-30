Алматинские студенты жестоко избили преподавателя и украли у него 23 млн тенге

В Алматы студенты жестоко избили и ограбили преподавателя, украв 23 миллиона тенге, передает телеканал «Алматы».

Хулиганы задержаны и преданы суду. Уголовное дело рассматривается несколько месяцев, но огласке его предали накануне. На очередном слушании сторона обвинения представила новые доказательства виновности учащихся и попросила переквалифицировать их действия на более тяжкое преступление.

По материалам дела, пятеро человек поздно ночью ворвалась в дом профессора. Они жестоко избили преподавателя и похитили 23 миллиона тенге. Обвиняемые признались, что к преступлению готовились заблаговременно, купили маски и перчатки, а за жертвой следили несколько дней. Изначально в деле зафиксировали получение потерпевшим лёгких травм, однако позже выяснилось, что профессору сломали 9 рёбер и нанесли многочисленные ушибы.

«В прошлый раз суд настоял на повторном проведении судебной медицинской экспертизы, чтобы понять какие ещё травмы получил пострадавший Смагулов. Сегодня мы получили результаты. Поэтому поступило предложение переквалифицировать действие подсудимых на более тяжкое преступление», - сообщил судья районного специализированного суда по уголовным делам Бакытжан Бакирбаев.

Пока студентам инкриминируют статью «разбойное нападение». Однако истец требует более сурового наказания для обидчиков. На суде 65-летний профессор Агыбай Смагулов заявил, что всю жизнь посвятил обучению молодых людей, но такой благодарности от учащихся не ожидал.

«У меня только одна просьба, чтобы это дело рассмотрели должным образом. Пока дело возбуждено по статье «кража». Родственники подсудимых так и не вернули мне моих денег. Теперь пусть всё решит суд. Я ему верю», - поделился потерпевший Агыбай Смагулов.

Подсудимые вину признали и в содеянном раскаялись. Следующее заседание состоится 5 октября. Стороны защиты и обвинения сойдутся в прениях.