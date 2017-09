ЦРУ объявило о наборе знающих русский язык агентов

Центральное разведывательное управление США заявило в своем Twitter, что нуждается в сотрудниках, знающих русский язык, передает Лента.ру.

«Говорите по-русски? Гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь», — говорится в сообщении.

На прикрепленном к сообщению изображении — надпись по-русски, которая гласит: «Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду».

Speak Russian?

US citizen with a college degree?

Interest in national security?



Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxtypic.twitter.com/nxWJdNt9gw