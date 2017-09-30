ЦРУ объявило о наборе знающих русский язык агентов
«Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду».
Центральное разведывательное управление США заявило в своем Twitter, что нуждается в сотрудниках, знающих русский язык, передает Лента.ру.
«Говорите по-русски? Гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь», — говорится в сообщении.
На прикрепленном к сообщению изображении — надпись по-русски, которая гласит: «Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду».
Speak Russian?— CIA (@CIA) 29 сентября 2017 г.
US citizen with a college degree?
Interest in national security?
Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxtypic.twitter.com/nxWJdNt9gw
В июле директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия не планирует покидать Сирию и продолжит вмешиваться в дела США. До этого он обвинил Москву в попытках подорвать демократию в США в течение десятков лет.
Фото: Larry Downing / Reuters
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