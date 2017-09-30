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Бывший высокопоставленный силовик в Актобе объявлен в розыск

30 сентября 2017, 07:16

42-летнего Баева подозревают в превышении должностных полномочий.

Бывший сотрудник органов внутренних дел Актюбинской области Баев Марат Мусаевич объявлен в розыск региональной Антикоррупционной службой, сообщает "Актобе-Таймс".

42-летнего бывшего силовика подозревают в превышении должностных полномочий.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении разыскиваемого просят сообщить в Антикоррупционную службу по адресу: Актобе, улица Маресьева, д. 93, контактные телефоны: 56-64-52 (отдел розыска), 56-74-10, 72-82-40 (дежурная часть, круглосуточно), мобильный телефон: 8-701-776-29-22. Анонимность и хорошее вознаграждение гарантируются.


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