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Карагандинец купил угнанную машину и требует компенсацию с чиновников Астаны

30 сентября 2017, 07:20

Предстоит выяснить, каким образом транспорт был поставлен на учет в регистрационном отделе управления административной полиции

Купивший на электронных торгах числящийся в угоне джип Toyota Land Cruiser Prado житель Караганды требует с департамента государственного имущества и приватизации Астаны компенсацию за моральные переживания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сумма компенсации, которую требует карагандинец с чиновников Астаны, составляет 100 000 тенге.

«Кроме возврата основной суммы за купленную машину Toyota Land Cruiser Prado в размере 4 миллионов 762 тысяч тенге, истец требует компенсацию за морально-нравственные страдания в размере 100 тысяч тенге», - сообщили в канцелярии Казыбекбийского районного суда № 2 Караганды.

Также он требует неустойку в размере 1 % от стоимости товара. Эта сумма составляет 47 тысяч в день.

Угнанная из Актобе машина стояла на балансе департамента юстиции Астаны. Транспорт списали и выставили на торги. Организатор электронных торгов - департамент государственного имущества и приватизации.

Судье Дархану Бейсенову предстоит выяснить, каким образом транспорт был поставлен на учет в регистрационном отделе управления административной полиции. В обстоятельствах также разбираются правоохранительные органы Астаны.


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