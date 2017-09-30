Прокурор запросил лишения свободы для 19-летней виновницы смертельного ДТП в Актобе

Прения в суде по делу о гибели людей в парке Актобе, прошли 29 сентября, сообщает корреспондент "Диапазона".

Гособвинитель Елдар Абиев попросил суд признать виновной в нарушении ПДД, повлёкшей смерть человека, 19-летнюю Сезим Самурат.

- Прошу приговорить подсудимую к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселения, с лишением водительских прав сроком на 5 лет, - прочитал речь в прениях гособвинитель.

Опекун погибшей в ДТП Сюзанны Гамидовой с предложенным наказанием не согласилась.

- Наша семья простила эту девушку,- заявила она в суде. Адвокат подсудимой просил суд учесть прощение потерпевшей и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Напомним, 7 июля кроссовер "Сузуки" протаранил ограждение парка Первого президента и на пешеходной зоне сбил насмерть 18-летнюю актюбинку Сюзанну Гамидову. В ДТП также пострадал её молодой человек и сама водительница - 19-летняя студентка университета Жубанова Сезим Самурат.