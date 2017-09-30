Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Прокурор запросил лишения свободы для 19-летней виновницы смертельного ДТП в Актобе

30 сентября 2017, 07:28

«19-летнюю водителя "Сузуки", сбившую людей в парке, прошу лишить свободы» - прокурор.

Прения в суде по делу о гибели людей в парке Актобе, прошли 29 сентября, сообщает корреспондент "Диапазона".

Гособвинитель Елдар Абиев попросил суд признать виновной в нарушении ПДД, повлёкшей смерть человека, 19-летнюю Сезим Самурат.

- Прошу приговорить подсудимую к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселения, с лишением водительских прав сроком на 5 лет, - прочитал речь в прениях гособвинитель.

Опекун погибшей в ДТП Сюзанны Гамидовой с предложенным наказанием не согласилась.

- Наша семья простила эту девушку,- заявила она в суде. Адвокат подсудимой просил суд учесть прощение потерпевшей и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Напомним, 7 июля кроссовер "Сузуки" протаранил ограждение парка Первого президента и на пешеходной зоне сбил насмерть 18-летнюю актюбинку Сюзанну Гамидову. В ДТП также пострадал её молодой человек и сама водительница - 19-летняя студентка университета Жубанова Сезим Самурат.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...