Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Расстрелявший сослуживцев в Амурской области военный убит во время задержания

30 сентября 2017, 07:35

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что военнослужащий оказал вооруженное сопротивление

Военный, расстрелявший сослуживцев в Амурской области, убит во время задержания. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Восточного военного округа.

"Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий, ранее оставивший с оружием территорию полигона в Амурской области. Во время задержания им было оказано вооруженное сопротивление и создана прямая угроза жизни военнослужащим подразделения антитеррора, после чего по нему было применено табельное оружие", - сказали в пресс-службе.

"Оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение. На месте происшествия работает комиссия Министерства обороны Российской Федерации", - добавили в округе.

Инцидент произошел 29 сентября на полигоне в Амурской области. Как сообщили в Минобороны, при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. Смертельные ранения получили офицер и два военнослужащих, еще двое военных были госпитализированы. Стрелявшему вместе с оружием удалось скрыться с территории полигона.

Фото © Юрий Смитюк/ТАСС


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...