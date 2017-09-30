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В Каталонии началась первая в мире интернет-война - Ассанж

30 сентября 2017, 07:40

Ранее главред Wikileaks призвал разоблачить незаконное использование цензуры Испанией против Каталонии.

В Каталонии началась первая в мире интернет-война, заявил главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж.

«В Каталонии началась первая в мире интернет-война, поскольку люди и правительство занимаются организацией референдума о независимости, а испанская разведка проводит атаки, замораживая телекоммуникационные сети, подвергая цензуре сотни сайтов и многое другое», — написал Ассанж в Twitter.

Ранее главред Wikileaks призвал разоблачить незаконное использование цензуры Испанией против Каталонии, напоминает RT.

26 сентября гражданская гвардия Испании по приказу Верховного суда Каталонии заблокировала более 140 сайтов, которые поддерживают референдум о независимости региона. 28 сентября гражданская гвардия конфисковала более 2 млн бюллетеней для референдума в Каталонии.

При этом каталонцы начали занимать избирательные участки по всему региону, чтобы пресечь попытки срыва референдума испанскими властями.


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