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В Ташкенте арестован главный криминальный авторитет города

30 сентября 2017, 07:48

Аббосхон Ходжаев претендует на звание «криминального авторитета», ему предъявили ряд обвинений по статьям, связанным с наркотиками.

В Ташкенте арестован Аббосхон Ходжаев, претендовавший на звание «криминального авторитета» столицы, пишет «Газета».

Оперативные службы ГУВД Ташкента арестовали Аббосхона Ходжаева, который, по информации правоохранительных органов, претендовал на титул «криминального авторитета» столицы. Эту информацию на брифинге 28 сентября подтвердил заместитель начальника ГУВД, начальник Следственного управления Дониёр Ташходжаев.

«Подтверждается информация о том, что он создал преступное сообщество и предпринимал действия для завоевания авторитета, — сказал Дониёр Ташходжаев. — Реагированием оперативных сил данные действия были пресечены. Он арестован, устанавливаются сообщники».

Аббосхону Ходжаеву предъявлено обвинение в хранении наркотических средств (статья 273 (часть 5) Уголовного кодекса Узбекистана — Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт).

«Могу заверить, что в Ташкенте верховенства над законом никто не допустит. Есть Конституция, Уголовно-процессуальный кодекс, нормативные акты, хокимият, правоохранительные органы. „Улице“ здесь места нет. Любые подобные попытки далее будут так же жестко пресекаться», — заявил Дониёр Ташходжаев.


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