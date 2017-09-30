Свадьбу Баскова и Лопыревой сорвала смерть

Запланированную на 5 октября свадьбу певца Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой внезапно отменили. Басков заявил об этом в "Прямом эфире" у Андрея Малахова. Мол, именно в этот день у певца много лет назад умер дедушка, а поэтому веселиться в день памяти негоже, пишет «Дни.ру».

"Мама сказала, что не сможет приехать на свадьбу, поскольку не может совмещать такие события – печальное и радостное. А без материнского благословения и родителей свадьбы не может быть", – пояснил артист.

Неясно, почему, планируя день свадьбы, никто не вспомнил про траур, ведь отмена торжества за неделю до "часа икс" – это катастрофа. Тем более, если речь идет о "бракосочетании века", как окружение Баскова преподносит фарс с его женитьбой. Уже должно быть и свадебное платье невесты готово, и кольца куплены, и приглашения разосланы, и банкет оплачен.

"Новую дату нашей свадьбы мы скажем чуть позже. Подготовимся тщательно и потом сыграем", – улыбается Басков. Зато его избранница Виктория Лопырева более конкретна в прогнозах: "После чемпионата мира по футболу мы вернемся к этой теме".

Получается, что свадьбу из-за скорбной даты перенесли на год - ведь Чемпионат мира, о котором говорит Лопырева, закончится только 15 июля 2018 года. Или Вика имеет ввиду мундиаль 22-го года в Катаре…

Пару ничуть не смущает, что многие не верят в их союз. "Мы с Викой на одной волне энергетической. Раньше я не спешил делать предложение девушкам. А сейчас решил, что надо идти от обратного, не мусолить. Хотя не знал, согласится ли она или нет. И сразу сказал Вике: "Выходи за меня!" Она сказала: "Да!" – уверяет Николай Басков.

"Верите вы нам или нет... Мы не хотим ничего доказывать. Простите нам наше счастье и пройдите мимо", – заявила Виктория Лопырева.

Басков не впервые рассказывает про планы жениться. Он уже сообщал о романе с обладательницей титула "Мисс Вселенная" Оксаной Федоровой, с моделью и певицей Софи Кальчевой.