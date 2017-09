Астронавты НАСА попытались убедить американского рэпера, что Земля круглая

Несколько бывших астронавтов НАСА попытались убедить американского рэпера B.o.B. в том, что Земля круглая, пишет РИА Новости.

Ранее американский певец запустил краудфандинговую кампанию на онлайн-сервисе GoFundMe; на эти средства он планирует приобрести и запустить несколько космических спутников, чтобы с помощью собранных данных точно определить, какую на самом деле форму имеет наша планета. По мнению рэпера, земля может быть плоской, поскольку на его фотографиях у горизонта отсутствует "изгиб".

I can save BoB a lot of money- The Earth is round. I flew around it. https://t.co/F7qAovPEng @bobatl @BBCWorld

"Могу сохранить B.o.B. множество денег — Земля круглая. Я летал вокруг нее", — написал в своем аккаунте в Twitter американский астронавт Терри Вертс, совершивший космические полеты в 2010 и 2014 годах.

Вертса поддержал другой астронавт Базз Олдрин, сделавший в 1966 году 59 оборотов вокруг Земли на корабле "Джемини" и являющийся вторым человеком, ступившим на Луну после Нила Армстронга. "Я тоже летал. Это называется орбитой: изгибающийся путь небесного объекта вокруг звезды, планеты или луны", — пояснил он.

Астронавт НАСА Скотт Келли разместил в Twitter для B.o.B. демонстрирующее шарообразность Земли видео, снятое во время своей работы на Международной космической станции. "Показать тебе округлость? Вот держи. Одна полная орбита вокруг Земли. Может направить собранные средства на помощь в Пуэрто-Рико?" — заметил он.

