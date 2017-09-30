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В Алматы презентовали новую велокоманду «Apple Team»

30 сентября 2017, 09:28

Особенностью тура в этом году является то, что он впервые пройдет в статусе многодневной шоссейной велогонки.

В Алматы на площади Абая состоялась торжественная церемония презентации команд-участниц самого крупного спортивного соревнования по велосипедному спорту в Центральной Азии «Международной многодневной профессиональной велогонки «ТУР АЛМАТЫ - 2017», передает информационно-спортивный ХАБ.

В ходе мероприятия были представлены 20 команд из 17 стран мира: Казахстана, Франции, Азербайджана, Ирана, Малайзии, Узбекистана, Китая, Латвии, Украины, Японии, Италии, США, Швейцарии, Германии, Великобритании и др.

Алматы сегодня становится спортивным центром страны. В преддверии Универсиады в городе были построены уникальные спортивные объекты. Впервые за 40 лет в городе в рамках программы «Туған жер» построен новый открытый легкоатлетический стадион. На следующий год запланировано строительство крытого легкоатлетического стадиона на 5000 мест, который будет соответствовать самым высоким международным стандартам. В рамках государственно-частного партнерства будет реконструирован городской велотрек.

В городе создана алматинская велосипедная команда «Apple Team», которую презентовали в ходе мероприятия. Со следующего года она будет принимать участие в «ТУР АЛМАТЫ».


В городе обустроено более 63 км велокоридоров, запущен автоматизированный велопрокат – Almaty bike. На сегодняшний день, количество активных пользователей проекта выросло до 3000 человек, а протяженность их поездок по городу составила более 215 000 км.

Напомним, что особенностью тура в этом году является то, что он впервые пройдет в статусе многодневной шоссейной велогонки. Участники будут бороться за победу в генеральной классификации по итогам двух этапов, что сделает гонку еще более зрелищным мероприятием.

Кроме того, двухдневный формат гонки позволит набрать спортсменам больше очков в «Азия Туре» для дальнейшей квалификации на чемпионат мира и Олимпийские игры.

Маршрут соревнования будет проложен также по горной поверхности: первый этап «Тура Алматы» стартует в 10:00 часов у здания КБТУ – участникам предстоит преодолеть «городской круг» по улицам Толе би, Фурманова, Сатпаева, Байзакова, Абая и Желтоксан. Финиш первого этапа расположится на территории «Алматы Арены». Второй этап велогонки стартует у здания «Халык Арены» и пройдет вдоль круга «ВОАД - Аль-Фараби» с финальным отрезком от Парка Первого Президента до ВСК «Медеу».



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