Казахстанец Дычко дебютировал с победы на профи-ринге

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко одержал победу в дебютном бою на профессиональном ринге, сообщает Sports.kz.

В поединке, который проходил в Далласе (США), Иван техническим нокаутом в первом раунде одолел американца Эйбура Райта. Это поражение стало вторым в карьере 34-летнего боксера из Вирджинии при двух победах.