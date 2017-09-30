Казахстанец Дычко дебютировал с победы на профи-ринге

30 сентября 2017, 09:33

Соперником боксера стал американец Райт.

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко одержал победу в дебютном бою на профессиональном ринге, сообщает Sports.kz.

В поединке, который проходил в Далласе (США), Иван техническим нокаутом в первом раунде одолел американца Эйбура Райта. Это поражение стало вторым в карьере 34-летнего боксера из Вирджинии при двух победах.



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