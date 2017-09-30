Фото первого снега в Алматы публикуют пользователи соцсетей

В южной столице второй день холодно, а дождь чередуется со снегом.

Второй день подряд в Алматы идет дождь, сильно похолодало, а в предгорных районах уже выпал снег. Пользователи интернета активно выкладывают свои фото и видео с первым в этом году снегом, сообщает Zakon.kz.

В городе два дня было пасмурно, лил дождь. Температура в городе плюсовая, и выпавший в предгорных районах снег быстро растаял.

Жители города поздравляют друг друга с первым снегом. В горных районах города уже приступили к его уборке.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" пояснили, что постановление акимата Алматы о подаче тепла выходит после того, как среднесуточная температура воздуха в течение трех суток и более будет ниже восьми градусов.