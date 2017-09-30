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В Алматы водитель Toyota Tundra протаранил стену дома и сбежал

30 сентября 2017, 10:00

Сначала автомобиль снес столб линий электропередач, а затем врезался в стену частного дома.

Утром в субботу, 30 сентября, в Алматы автомобиль Toyota Tundra врезался в столб линии электропередач, а затем протаранил стену частного дома, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла ранним утром на пересечении улиц Кудерина и Памирской, ниже проспекта Райымбека. Движение по Кудерина затруднено до сих пор.

Как рассказали очевидцы, автомобиль Toyota Tundra двигался по Кудерина в южном направлении. На затяжном повороте водитель, вероятнее всего, не справился с рулевым управлением. Машина снесла столб линии электропередач, а затем протаранила кирпичную стену частного дома.

По сообщению сотрудников полиции, Водитель с места происшествия скрылся, бросив автомобиль.

Полицейские перекрыли квартал. Им предстоит установить личность человека, находившегося за рулем.



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