Назарбаев дал распоряжения по празднованию 20-летия столицы
В 2017 году исполняется ровно 20 лет со дня переноса столицы в Астану.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал распоряжения о праздновании 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В целях подготовки и проведения празднования 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны:
1. Образовать Комиссию по подготовке и проведению 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны (далее – Комиссия).
2. Утвердить:
1) Концепцию празднования 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны «ЕЛ ЖҮРЕГІ - АСТАНА»;
2) Положение о Комиссии;
3) состав Комиссии.
3. Правительству Республики Казахстан совместно с акимами городов Астаны и Алматы, областей:
1) в двухмесячный срок разработать и утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны;
2) обеспечить своевременное финансирование мероприятий по проведению 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.