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Назарбаев дал распоряжения по празднованию 20-летия столицы

30 сентября 2017, 10:52

В 2017 году исполняется ровно 20 лет со дня переноса столицы в Астану.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал распоряжения о праздновании 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В целях подготовки и проведения празднования 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны:

1. Образовать Комиссию по подготовке и проведению 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны (далее – Комиссия).

2. Утвердить:

1) Концепцию празднования 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны «ЕЛ ЖҮРЕГІ - АСТАНА»;

2) Положение о Комиссии;

3) состав Комиссии.

3. Правительству Республики Казахстан совместно с акимами городов Астаны и Алматы, областей:

1) в двухмесячный срок разработать и утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны;

2) обеспечить своевременное финансирование мероприятий по проведению 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.


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