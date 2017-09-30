ЭКСПО поможет Казахстану отказаться от сырьевой направленности в экономике

По словам представителя НК, главный успех ЭКСПО в том, что выставка заставила задуматься отечественных предпринимателей о новых видах деятельности.

Первый зампредседателя правления НК "Астана ЭКСПО 2017" Алишер Пирметов рассказал, как EXPO-2017 придаст импульс для инновационно-технологического развития РК.

"Начнем с медийного и рекламного охвата по миру. Он суммарно превысил 2,6 млрд человек. Это не просто имиджевая вещь, в будущем это привлечет к нам туристов, инвесторов со всего мира", - отметил Пирметов.

Однако, по словам представителя НК, главный успех ЭКСПО в том, что выставка заставила задуматься отечественных предпринимателей о новых видах деятельности.

"Собрав и показав на сравнительно небольшой территории 193 передовые технологии со всего мира, мы заставили казахстанцев задаться очень простым вопросом: если мир будет жить этим в ближайшие годы, то чем будем жить мы? Я по долгу службы общаюсь с разными людьми, и с бизнесменами в том числе, и за три месяца выставки неоднократно приходилось слышать от них: «Может, мы не в то деньги вкладываем? Нефть не стабильна, строительный рынок еще более не стабилен, может, пора технологиями заняться?». Я думаю, если десяток хотя бы средних технологичных компаний под впечатлением от ЭКСПО будут созданы в РК, то это будет самый большой успех", - сказал зампредседателя правления.

Он добавил, что рынок зеленых технологий сегодня очень перспективен и в нем еще много свободных ниш.

"Поддерживая и создавая условия для развития перспективной молодежи, мы укрепляем фундамент сильного, инновационного Казахстана", - подчеркнул Пирметов.

В Нацкомпании уверены, что ЭКСПО - это не только репутация и имидж страны и столицы, но и мощный импульс для инновационно-технологического развития Казахстана. Сегодня вопросы зеленой энергетики как никогда остро стоят для всей планеты, и РК находится на переднем краю технологического прогресса, всячески поощряя разработки в этой важной сфере.