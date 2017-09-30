Столичная стройфирма должна работникам 63 млн тенге и винит в этом чиновников

Из-за финансовых проблем компания оказалась на грани разорения. При этом в «Алтын 21» связывают это с нерасторопностью чиновников.

В 2013 году строительная компания «Алтын 21» выиграла тендер на строительство школы и пяти 12-этажных жилых домов. До 2017 года работа кипела. А потом столичное управление строительства стало задерживать финансирование. И у стройкомпании начались проблемы. Да такие, что потребовалось вмешательство реабилитационной комиссии. Об этом корреспонденту ИА «NewTimes.kz» заявили в строительной компании «Алтын 21».

«Из-за управления строительства, которое опаздывало с финансированием, у «Алтын 21» начались проблемы с оплатой зарплат, выплатой денег кредиторам по строительным материалам, набегала пеня. Кроме того, не были учтены некоторые акты выполненных работ, считать начали с определенного момента, а то, что делалось раньше, в зачет не пошло. Возникли трения из-за 380 млн тенге», — рассказала временный администратор при реабилитационной процедуре Рысалды Джанзакова.

По ее словам, из-за финансовых проблем компания оказалась на грани разорения. При этом в «Алтын 21» связывают это с нерасторопностью чиновников. Поэтому и обратились в суд.

«В суде мы настаивали на своем праве реабилитации, и это в итоге было одобрено. Всеми с кредиторами мы разработали поэтапный план реабилитации компании, чтобы расплатиться с каждым по долгам. На собраниях присутствовали и сотрудники управления строительства. Они знали обо всем, были согласны и даже документ подписали. А потом вдруг подали в суд ходатайство об отмене решения о реабилитации. Зачем?» — недоумевает временный администратор.

Джанзакова полагает, что настоящая причина — в желании чиновников намеренно довести стройкомпанию «Алтын 21» до банкротства, а недостроенные ею объекты передать другому подрядчику. По словам временного администратора, таковой уже появился на горизонте — это бывший кредитор «Алтын 21». Впрочем, по мнению Джанзаковой, банкротство «Алтын 21» недопустимо даже не поэтому.

«При банкротстве имущество должника распродается. Какая-то часть кредиторов получает деньги, а какая-то нет. То есть многие люди могут пострадать, остаться без зарплат. Пострадают сотни, если потакать нескольким людям. Мы лишь хотим продолжить действовать по плану реабилитации, чтобы никто не пострадал», — заключила она.

Сейчас, по информации Джанзаковой, задолженность компании «Алтын 21» перед кредиторами составляет 742 млн тенге. Из них - по зарплате 63 млн, по пенсионным отчислениям - 9 млн.

При этом среди кредиторов «Алтын 21» - 11 компаний.