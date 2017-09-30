Молодцы, китайцы! Первая межконтинентальная телепортация прошла успешно

Физики из Китая и Австрии с помощью квантового спутника "Мо-Цзы" осуществили первую межконтинентальную "телепортацию" частиц, а также провели сеанс конференц-связи. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на пресс-службу китайской академии наук.

— Нам удалось передать квантовые ключи со спутника на Землю на дистанции в 1200 километров, а также провести первые опыты по орбитальной квантовой телепортации. Благодаря этому мы в 20 раз улучшили качество связи по сравнению с оптоволоконными системами — рассказали ученые.

Особенность квантовой запутанности состоит в том, что эти два фотона существуют в одной точке, даже если между ними километры расстояния. Таким образом, изменение состояния одного мгновенно сказывается на состоянии другого. Ещё в 90-х годах прошлого века учёные поняли, что могут использовать этот феномен для телепортации объектов из одной точки Вселенной в другую.

Такие квантовые связи абсолютно исключают возможность перехвата сигнала и его прослушки. Это связано с тем, что законы квантовой механики запрещают "клонирование" состояний частиц света.

Ранее китайским учёным удалось телепортировать фотон с Земли на спутник, который расположен на орбите в 500 километрах от точки отправления.