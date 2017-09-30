Австралийка шваброй выгнала из дома двух разъяренных питонов

Как рассказала женщина, всё, чего она хотела в тот момент, чтобы душевая комната была чистой.

41-летняя жительница австралийского города Байфилд Петрина Мёрфи —обладательница стальных нервов и огромного мужества. Обнаружив у себя в ванной комнате двух двухметровых питонов, женщина не растерялась и прогнала змей при помощи обычной швабры. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Как рассказала сама Петрина, сначала змеи отчаянно боролись на крыше дома, аккурат на полупрозрачном люке над ванной комнатой. Производимым при этом шумом они мешали как самой женщине, так и её сыну Каллуму. Чтобы избавиться от рептилий, госпожа Мёрфи сначала открыла люк, а после того как змеи упали в душевую кабину, стала выпроваживать их на улицу.

— Люди, посмотревшие видео, предположили, что змеи находились в момент спаривания. Но, я думаю, это были два самца, которые боролись друг с другом. Я знала, что они не собираются нападать на меня — они слишком были поглощены друг другом. Вообще питоны обычно очень послушны, если вы специально не злите их, — рассказала Петрина.

По словам австралийки, змеи не слишком возражали, когда та прогоняла их из дома шваброй. Страха ни в тот момент, ни после она не ощущала — за годы жизни Петрина привыкла к постоянному соседству со змеями.

— Всё, что я хотела, это чтобы моя душевая была чистой, — добавила она.