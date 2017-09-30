С кем сыграет Казахстан в Евро-2018 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу в год своего дебюта в финальных стадиях Евро в 2016 году сенсационно стала бронзовым призером континентального первенства.

Сборная Казахстана по футзалу начнет финальный турнир чемпионата Европы 2018 года в Словении матчем против сборной Польши.

Накануне в Люблянском граде состоялась жеребьевка финальной стадии ЕВРО-2018 по футзалу, на который во второй раз в своей истории отобралась сборная Казахстана. Турнир пройдет с 30 января по 10 февраля следующего года, 12 его участников разбиты на четыре группы, из каждой в четвертьфинал выйдет по две лучшие команды.

Сборная Казахстана попала в группу B, вместе с командами России и Польши. Первый матч группового этапа казахстанская команда сыграет 1 февраля 2018 года с поляками, 3 февраля казахстанцам предстоит встретиться со сборной России. На прошлом Евро-2016 в Сербии Россия и Казахстан также попали в одну группу, и тогда Россия была сильнее со счетом 2:1.

При этом тогда и россияне, и казахстанцы вышли из своей группы в плэй-офф — и стали призерами Евро: сборная России — серебряным, сборная Казахстана — бронзовым. Причем Казахстан в 2016 году дебютировал в финальных стадиях Евро. На нынешнем Евро Россия является одним из фаворитов как чемпион Европы 1999 года, пятикратный серебряный и двукратный бронзовый призер континентальных первенств, разыгрываемых в этом виде спорта с 1996 года.

Сборная Польши выступит в финальной стадии Евро впервые с 2001 года, поляки никогда не становились призерами континентального первенства. Самой же титулованной командой Старого Света является действующий чемпион Европы — сборная Испании, попавшая в группу D. На счету испанцев — семь побед в десяти предыдущих Евро, один комплект серебряных и два комплекта бронзовых наград континентального первенства.

Испанцы еще ни разу не оставались без медалей европейского первенства, но сетка турнира устроена так, что сборной Казахстана удастся избежать с ними встречи в первом раунде плэй-офф. В четвертьфинале две лучшие команды группы B встретятся с двумя лучшими командами группы A, где собраны сборные Словении, Италии (двукратный чемпион Европы) и Сербии, которую Казахстан в 2016 году обыграл в финальной стадии Евро в матче за 3 место на ее паркете со счетом 5:2.

Источник: Sputnik Казахстан