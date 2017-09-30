В Алматы рядом произошли сразу две аварии и создали нешуточные проблемы

Днем в субботу, 30 сентября, на одном участке дороги практически одновременно произошли две аварии, передает корреспондент Zakon.kz.

Первая из них произошла на проспекте Сейфуллина, выше Рыскулова. Автомобиль Mitsubishi SpaceWagon двигался вниз по Сейфуллина. Перед улицей Акпаева женщина за рулем Toyota Raum начала совершать поворот налево непосредственно перед Mitsubishi, не пропустив двигавшуюся по встречной полосе машину. На мокрой дороге водитель Mitsubishi не успел увернуться, и машины столкнулись практически лоб в лоб.

В результате от удара Mitsubishi вылетел на обочину, а Toyota развернуло в обратном направлении.

Через несколько минут там же на пешеходном переходе столкнулись три автомобиля. Автомашины Toyota RAV-4 и Toyota Camry двигались по Сейфуллина вниз. На пешеходный переход вышел человек, водители притормозили, пропуская его. Пожилой мужчина за рулем Toyota Carina на мокрой дороге не сумел вовремя притормозить, и его машина сначала зацепила Camry, а затем въехала сзади в RAV-4.

Автомобили перекрыли всю проезжую часть на проспекте Сейфуллина в нижнем направлении. Образовался огромный затор. Водители вынуждены объезжать пробку по полосе встречного движения.

В обоих ДТП обошлось без пострадавших.



