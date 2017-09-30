Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

«Дом дружбы» ВКО получил новое здание в честь юбилея

30 сентября 2017, 12:10

В юбилейный год аким Восточно-Каазахстанской области Даниал Ахметов сделал долгожданный подарок Дому дружбы.

Первому Дому дружбы Казахстана – 25 лет. За четверть века шанырак единства, который открыл сам Президент страны Нурсултан Назарбаев внёс весомый вклад в сохранение и укрепление межэтнических отношений, развитие национальных культур, традиций не только области, но и всей республики, сообщает пресс-служба акима ВКО .

Глава государства Нурсултан Назарбаев в статье «Болашаққа бағдар: руxани жаңғыру» акцентировал внимание на сохранение и возрождение национальных ценностей, в реализации которого важно участие каждого казахстанца.


Стоит отметить, что Ассамблея народа Казахстана, созданная Президентом РК на сегодня не имеет аналогов в мире и стала уникальным общественным институтом. Благодаря которому сформирован надежный фундамент согласия и стабильности в обществе. На востоке страны проживают более 105 этносов. Для них со дня Независимости созданы все условия для развития национальной культуры, религии и языка в регионе.


В юбилейный год аким Восточно-Каазахстанской области Даниал Ахметов сделал долгожданный подарок Дому дружбы.


– Пусть юбилейный год Дома дружбы станет годом реальных дел и воплощения новых патриотических проектов программы «Руханижанғыру». Выражаю искреннюю благодарность всем активистам Дома дружбы, членам Ассамблеи народа Казахстана ВКО, этнокультурным объединениям за бескорыстную, последовательную работу в деле укрепления межэтнического согласия, воспитания молодежи. И сегодня хочу сказать, что вы получаете долгожданный подарок – Дворец культуры металлургов. Теперь он ваш, - сказал аким ВКО Даниал Ахметов.

Безусловно, все этносы в области внесли большой вклад в укрепление единства и дружбы народа. В честь праздника все активисты были награждены юбилейными медалями и благодарственными грамотами.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...