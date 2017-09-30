«Дом дружбы» ВКО получил новое здание в честь юбилея

Первому Дому дружбы Казахстана – 25 лет. За четверть века шанырак единства, который открыл сам Президент страны Нурсултан Назарбаев внёс весомый вклад в сохранение и укрепление межэтнических отношений, развитие национальных культур, традиций не только области, но и всей республики, сообщает пресс-служба акима ВКО .

Глава государства Нурсултан Назарбаев в статье «Болашаққа бағдар: руxани жаңғыру» акцентировал внимание на сохранение и возрождение национальных ценностей, в реализации которого важно участие каждого казахстанца.





Стоит отметить, что Ассамблея народа Казахстана, созданная Президентом РК на сегодня не имеет аналогов в мире и стала уникальным общественным институтом. Благодаря которому сформирован надежный фундамент согласия и стабильности в обществе. На востоке страны проживают более 105 этносов. Для них со дня Независимости созданы все условия для развития национальной культуры, религии и языка в регионе.





В юбилейный год аким Восточно-Каазахстанской области Даниал Ахметов сделал долгожданный подарок Дому дружбы.





– Пусть юбилейный год Дома дружбы станет годом реальных дел и воплощения новых патриотических проектов программы «Руханижанғыру». Выражаю искреннюю благодарность всем активистам Дома дружбы, членам Ассамблеи народа Казахстана ВКО, этнокультурным объединениям за бескорыстную, последовательную работу в деле укрепления межэтнического согласия, воспитания молодежи. И сегодня хочу сказать, что вы получаете долгожданный подарок – Дворец культуры металлургов. Теперь он ваш, - сказал аким ВКО Даниал Ахметов.

Безусловно, все этносы в области внесли большой вклад в укрепление единства и дружбы народа. В честь праздника все активисты были награждены юбилейными медалями и благодарственными грамотами.



