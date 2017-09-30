Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Караганде из горящей многоэтажки спасли детей и инвалидов

30 сентября 2017, 12:14

В ходе разведки сгоревшей квартиры пожарные обнаружили в одной из комнат тело неустановленного мужчины.

Троих детей и двоих инвалидов спасли от огня пожарные в пятиэтажном жилом доме в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Горела трехкомнатная квартира. Прибывшие пожарные эвакуировали 10 человек, в том числе 3 детей и 2 инвалида.

«29 сентября в 18.12 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по проспекту Республики, 8. Оперативно прибывшими пожарными подразделениями обнаружено горение мебели и домашних вещей в трехкомнатной квартире», - сообщила официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.

В ходе разведки сгоревшей квартиры пожарные обнаружили в одной из комнат тело неустановленного мужчины.

«Пожар распространился на площади 30 квадратных метров. Причины гибели мужчины и пожара устанавливаются», - сообщила Жанна Дауренбекова.

К расследованию подключились полицейские. Они выясняют, с кем жил погибший и не была ли его смерть насильственной.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...