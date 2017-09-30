Молодой казахстанец в России устроил кровавую бойню

Под Брянском гастарбайтер из Казахстана устроил кровавую бойню. Он зарезал мужчину и заставил свидетелей прятать труп, передает БрянскToday.

В городе Фокино Брянской области было совершено жестокое убийство 34-летнего мужчины.

Труп местного жителя с признаками насильственной смерти утром 2 мая обнаружили в лесополосе. И вот только сейчас стали известны подробности произошедшего.

По материалам дела, вечером потерпевший отдыхал в местном кафе. Перебрав спиртного, стал приставать к посетителям. Там же отдыхали два молодых гражданина Казахстана, приехавшие в Фокино работать на цементный завод.

Парни пожалели дебошира и предложили проводить домой. Местный житель согласился их подвезти на машине. В дороге потерпевший стал приставать к провожатым. 24-летний казах не выдержал и предложил выйти на улицу разобраться. Там он дважды ударил обидчика ножом. Затем пригрозил расправой попутчикам и заставил их оттащить труп в лес.

Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Парню грозит до 15 лет колонии.