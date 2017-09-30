Ален Делон госпитализирован в Париже – СМИ

Актёр Ален Делон госпитализирован в Париже, передаёт Le Parisien. По информации издания, мэтр перенёс операцию в области бедренной артерии. Процедура была плановой. Последние несколько лет у него были проблемы циркуляции крови в ноге.

Ряд СМИ связал госпитализацию Делона с недавней смертью его бывшей жены Мирей Дарк.

В мае этого года французский киноактёр сообщил, что осенью снимется в своём последнем фильме и завершит карьеру.

Напомним, французская актриса и модель Мирей Дарк скончалась в ночь с 27 на 28 августа на 80-м году жизни. Популярность ей принесла роль в киноленте "Высокий блондин в чёрном ботинке", где она сыграла подругу "высокого блондина" Пьера Ришара.

На съёмках фильма Мирей встретила Алена Делона, что и определило её дальнейшую жизнь. Следующие 15 лет они провели вместе. Для эталона мужской красоты 60–80-х годов это был рекорд, который не удалось побить ни одной другой женщине. Однако свои отношения артисты так и не узаконили.

У актрисы всегда были проблемы с сердцем, в конце 70-х ей даже пришлось оставить актёрскую карьеру. Мирей перенесла три кровоизлияния в мозг и две операции на сердце.

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко