Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Новое отделение полиции открыли в селе Жанбай в Атырауской области

30 сентября 2017, 13:31

Во время торжественного мероприятия начальник департамента Аян Дуйсембаев также вручил ключи от 3 служебных автомобилей марки Нива.

В селе Жанбай Атырауской области открылось новое поселковое отделение полиции. В новом отделении будут работать 13 полицейских, основная деятельность которых будет направлена на работу с несовершеннолетними, на обеспечение общественной безопасности и порядка на дорогах.

На торжественном открытии поселкового отделения полиции участвовали начальник ДВД Атырауской области полковник полиции Аян Дуйсембаев и аким Исатайского района Марат Мурзиев.

В своем выступлении начальник департамента Аян Дуйсембаев рассказал о сложностях, которые преодолевали жители близлежащих населенных пунктов. Раньше, чтобы обратиться в полицию, жители села были вынуждены добираться до районного центра в здание РОВД. Полиция должна обеспечивать общественную безопасность таких сел и населенных пунктов как Жанбай, Забурын, Нарын, Исатай. В целом в перечисленных населенных пунктах живут более 8500 людей. Аким района сообщил что в ближайшем будущем запланировано строительство опорного пункта полиции в селе Аккистау.

Во время торжественного мероприятия начальник департамента Аян Дуйсембаев также вручил ключи от 3 служебных автомобилей марки Нива.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...