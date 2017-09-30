Новое отделение полиции открыли в селе Жанбай в Атырауской области

Во время торжественного мероприятия начальник департамента Аян Дуйсембаев также вручил ключи от 3 служебных автомобилей марки Нива.

В селе Жанбай Атырауской области открылось новое поселковое отделение полиции. В новом отделении будут работать 13 полицейских, основная деятельность которых будет направлена на работу с несовершеннолетними, на обеспечение общественной безопасности и порядка на дорогах.

На торжественном открытии поселкового отделения полиции участвовали начальник ДВД Атырауской области полковник полиции Аян Дуйсембаев и аким Исатайского района Марат Мурзиев.

В своем выступлении начальник департамента Аян Дуйсембаев рассказал о сложностях, которые преодолевали жители близлежащих населенных пунктов. Раньше, чтобы обратиться в полицию, жители села были вынуждены добираться до районного центра в здание РОВД. Полиция должна обеспечивать общественную безопасность таких сел и населенных пунктов как Жанбай, Забурын, Нарын, Исатай. В целом в перечисленных населенных пунктах живут более 8500 людей. Аким района сообщил что в ближайшем будущем запланировано строительство опорного пункта полиции в селе Аккистау.

Во время торжественного мероприятия начальник департамента Аян Дуйсембаев также вручил ключи от 3 служебных автомобилей марки Нива.



