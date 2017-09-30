День города отмечают в Шымкенте

30 сентября Шымкент отмечает день города. Организаторы постарались, чтобы праздник по наполнению и насыщенности превратился в настоящий событийный марафон: выставки, концерты и ярмарки. Также жители города намерены установить сегодня рекорд по приготовлению баурсаков, передает 24.kz.

Весь город сегодня как одна праздничная площадка. И как подобает имениннику, в свой день рождения он предстал перед горожанами нарядным, чистым и обновленным. И все началось с раннего утра. Сказочные и мультипликационные герои, спортсмены, музыканты, барабанщики съехались на площадь, чтобы принять участие в карнавальном шествии. Их костюмы, от идеи до создания, - творение участников.

В строй встали почти 2 тысячи человек. Красочное шествие, которое назвали «Любимый Шымкент», привлекло много зрителей. После того как колонны закончили движение, каждая из них показала хореографическую композицию. Через представленные номера участники рассказали и показали достижения города. И одним из главных богатств, по мнению людей, является культурно-историческое наследие.

Самый главный вопрос, который много лет вызывает споры, сколько все-таки лет Шымкенту? Кенес Исмаилов, краевед: «Я думаю, споры сегодня уже излишни. Согласно генерального плана, Шымкент является самым крупным по площади городом Казахстана. В структуру города входят многие археологические объекты еще сакского периода. Больше всего интересуют раскопки на исторической цитадели, где были произведены солидные археологические исследования, которые позволили получить артефакты, подтверждающие, что Шымкенту не менее 2200 лет. Были проведены крупные международные конференции, куда были приглашены ведущие ученые этого вопроса, которые также подтвердили Шымкенту не менее 2200 лет».

Организаторы сегодня приготовили для жителей и вкусные угощения. В другом конце города пытаются установить абсолютный рекорд по приготовлению бауырсаков. Замахнулись на целую тонну национального угощения. Рекорд приехали зафиксировать представители казахстанского аналога книги рекордов Гиннеса.

Вес фиксируют специальными весами. Сейчас баурсаки там готовят в 10 казанах. После того как рекорд будет зафиксирован, их раздадут гостям праздника. Кульминацией праздника станет вечерний концерт на площади Наурыз. Выступят звезды казахстанской и российской эстрады. И завершат праздник с огоньком – ярким салютом.