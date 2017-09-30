Оставшиеся четверо казахстанцев вернулись из Турции на родину после ДТП
Прямо с самолета их увезли в больницу.
Сегодня утром оставшиеся четверо казахстанцев, пострадавших в ДТП в Турции, прилетели на родину, передает «Хабар 24».
Они прибыли рейсом «Туркиш Эйрлайнс» из Анталии в сопровождении медиков и родственников. Борт приземлился в аэропорту Алматы. Прямо с самолета их увезли в больницу.
Напомним, всего в аварию на отдыхе попали семеро казахстанцев. Они получили травмы различной степени тяжести.
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