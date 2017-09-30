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На Марсе произошло самое мощное в истории сияние

30 сентября 2017, 13:57

Мощную вспышку спровоцировала произошедшая 11 сентября солнечная буря, в результате которой в космос был выброшен огромный объем плазмы.

Специалисты NASA зафиксировали на поверхности Марса сияние, которое оказалась в 25 раз ярче когда-либо зарегистрированных подобных событий, сообщили в космическом ведомстве США.

Как пояснили ученые, мощную вспышку спровоцировала произошедшая 11 сентября солнечная буря, в результате которой в космос был выброшен огромный объем плазмы.

- Когда солнечная буря воздействует на атмосферу Марса, происходят сияния, освещающие всю планету в ультрафиолетовом свете. Недавняя активность на Солнце превратила Красную планету в "лампочку". Сияние может окутать весь Марс, так как у него нет такого сильного магнитного поля как на Земле, позволяющего концентрировать полярное сияние вблизи полярных областей, - пояснили в Колорадском университете в Боулдере.

Фотографии сияния были получены с помощью ультрафиолетового спектрографа изображений на орбитальном аппарате NASA MAVEN.

Специалисты отметили, что дальнейшее изучение подобных событий поможет выяснить, как солнечная активность влияет на среду Марса - от верхней части атмосферы до поверхности планеты.

- Мониторинг космической погоды необходим, чтобы защитить наших космонавтов на Марсе в будущем, - отметил исследователь из Юго-западного научно-исследовательского института в Боулдере Дон Хасслер.


Фото: NASA/Goddard/University of Colorado



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