На Марсе произошло самое мощное в истории сияние

Мощную вспышку спровоцировала произошедшая 11 сентября солнечная буря, в результате которой в космос был выброшен огромный объем плазмы.

Специалисты NASA зафиксировали на поверхности Марса сияние, которое оказалась в 25 раз ярче когда-либо зарегистрированных подобных событий, сообщили в космическом ведомстве США.

Как пояснили ученые, мощную вспышку спровоцировала произошедшая 11 сентября солнечная буря, в результате которой в космос был выброшен огромный объем плазмы.

- Когда солнечная буря воздействует на атмосферу Марса, происходят сияния, освещающие всю планету в ультрафиолетовом свете. Недавняя активность на Солнце превратила Красную планету в "лампочку". Сияние может окутать весь Марс, так как у него нет такого сильного магнитного поля как на Земле, позволяющего концентрировать полярное сияние вблизи полярных областей, - пояснили в Колорадском университете в Боулдере.

Фотографии сияния были получены с помощью ультрафиолетового спектрографа изображений на орбитальном аппарате NASA MAVEN.

Специалисты отметили, что дальнейшее изучение подобных событий поможет выяснить, как солнечная активность влияет на среду Марса - от верхней части атмосферы до поверхности планеты.

- Мониторинг космической погоды необходим, чтобы защитить наших космонавтов на Марсе в будущем, - отметил исследователь из Юго-западного научно-исследовательского института в Боулдере Дон Хасслер.





Фото: NASA/Goddard/University of Colorado