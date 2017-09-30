Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Трамп назвал имя своего любимого спортсмена

30 сентября 2017, 14:07

Это произошло в ходе встречи американского президента с испанским премьер-министром Мариано Рахоем.

Президент США Дональд Трамп назвал теннисиста Рафаэля Надаля своим любимым спортсменом. Об этом он рассказал в ходе встречи с испанским премьер-министром Мариано Рахоем.

— Мне нравится Рафа. Он всегда стремится к победе. Он — победитель, — цитирует Трампа издание Tennis World USA.

Также американский лидер отметил, что считает теннисиста "огромным сокровищем Испании".

Ранее сообщалось о том, что первая ракетка мира Рафаэль Надаль в третий раз в карьере выиграл US Open.


Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst, источник - Лайф


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...