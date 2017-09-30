Трамп назвал имя своего любимого спортсмена

Это произошло в ходе встречи американского президента с испанским премьер-министром Мариано Рахоем.

Президент США Дональд Трамп назвал теннисиста Рафаэля Надаля своим любимым спортсменом. Об этом он рассказал в ходе встречи с испанским премьер-министром Мариано Рахоем.

— Мне нравится Рафа. Он всегда стремится к победе. Он — победитель, — цитирует Трампа издание Tennis World USA.

Также американский лидер отметил, что считает теннисиста "огромным сокровищем Испании".

Ранее сообщалось о том, что первая ракетка мира Рафаэль Надаль в третий раз в карьере выиграл US Open.





Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst, источник - Лайф