В Алматы под водовозом провалился свежий асфальт
30 сентября 2017, 14:36
Не так давно на этом участке дороге производили технические работы, после чего дорогу заасфальтировали.
В субботу, 30 сентября, в Алматы под грузовиком-водовозом проломился асфальт, грузовик упал в яму, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Инцидент произошел около 13.00 на улице Аскарова, ведущей в Каргалинку, напротив школы "Бобек". Как рассказали местные жители, не так давно на этом участке проводились дорожные работы. Улица Аскарова была разрыта в южном направлении, там меняли трубы. По окончании работ все вернули на место, дорогу заасфальтировали.
Тем не менее, сегодня грузовик упал в разломившийся асфальт. Вероятно, идущие уже не один день дожди в Алматы подмыли землю внизу.
На место ДТП прибыли подрядчики, которые занимались ремонтом дороги, они пригнали спецтехнику, чтобы вытащить водовоз. Поскольку он был груженый, воду пришлось слить, чтобы облегчить задачу. В итоге грузовик успешно извлекли. Никто не пострадал.
По словам руководителя фирмы-подрядчика, участок дороги отремонтируют в течение ближайших часов.
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