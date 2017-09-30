Луценко - победитель первого этапа "Тура Алматы"

Завтра участники будут бороться за победу в генеральной классификации по итогам двух этапов.

Алексей Луценко стал победителем первого этапа «Тура Алматы - 2017», сообщает информационно-спортивный ХАБ.

Вторым финишную черту пересёк французский гонщик Реми ди Грегорио. Тройку быстрейших велосипедистов замкнул иранский велосипедист Мирсамада Пур Сейед Голакхура.

Старт "городского" этапа был намечен у здании КБТУ, затем велосипедисты проехали по улицам Толе би, Фурманова, Сатпаева, Байзакова, Абая и Желтоксан и финишировали на территории «Алматы Арены».

Победителем "горной классификации" стал казахстанец Даниил Фоминых. Лучшим в "спринтерской классификации" был признан итальянец Альберто Чечин. Лучшим казахстанским велогонщиком стал победитель этапа Алексей Луценко. Он же возглавил генеральную классификацию.

"Кто не рискует, тот не пьет шампанское, - сказал Луценко после награждения. - Команда сработала хорошо, спасибо ребятам за такую тяжёлую работу. На последних этапах было тяжело, ветер был встречный. Отрыв был всего 10-15 секунд, ни больше ни меньше. После такого тяжёлого дня было не просто. Но победы не даются легко. Завтра будет другая гонка, мы не будем ни на кого оглядываться, будем работать и финишировать на "Медео".

Завтра участники будут бороться за победу в генеральной классификации по итогам двух этапов.

Напомним, второй "горный" этап велогонки стартует у здания «Халык Арены» и пройдет вдоль круга «ВОАД - Аль-Фараби» с финальным отрезком от Парка Первого Президента до ВСК «Медеу».

«Тур Алматы - 2017» имеет категорию 2.1, и проводится под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI). В этом году гонка собрала 20 команд из 17 разных стран мира. Традиционно на велогонке выступила профессиональная команда из Казахстана - «Astana Pro Team», которая выигрывала эту гонку на протяжении всех предыдущих четырех версий проекта. В списке участников также имеются 2 про-континентальные команды из Италии и Франции, 14 континентальных команд из разных стран мира, а также 3 национальные команды, представляющие Узбекистан, Словакию и Казахстан.