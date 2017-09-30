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Похитившую двух детей в Атырауской области женщину обследуют врачи

30 сентября 2017, 15:29

Женщина увела пятилетнего мальчика и четырехлетнюю девочку, их нашли в 150 км от дома.

Врачи обследуют женщину, похитившую в ночь на пятницу двух детей в поселке Макат Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Женщина, похитившая двух детей в Макате, помещена на 30 дней в медицинское учреждение. Сделано это было после обращения следственных органов в суд Макатского района Атырауской области с ходатайством о принудительном обследовании женщины. Медикам предстоит выяснить, отдавала ли она отчет в своих действиях, когда увозила детей», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, как ранее сообщал прокурор Атырауской области Ернат Сабынкулов, в четверг примерно в 20.30 в ОВД Макатского района поступило сообщение о том, что в селе Макат пропали пятилетний мальчик и четырехлетняя девочка.

По тревоге был поднят весь личный состав полиции района, позднее к поискам подключились полицейские близлежащих районов. При координации органов прокуратуры поиски детей велись с участием не только сотрудников прокуратуры, полиции и акимата, но и неравнодушных граждан. Примерно в 22.20 поступило сообщение, что детей видели, когда они садились в такси в сопровождении неизвестной женщины. При этом в ходе поиска поступали сообщения, что в этом районе ходила женщина в неадекватном состоянии.

Район поисков был расширен - к этому подключились сотрудники правоохранительных органов соседних поселков и райцентров. Такая тактика оправдалась. В 4 утра в пятницу детей нашли в 150 км от дома в городе Кульсары Жылыойского района. Здоровью детей не причинен вред.

В настоящее время проводится досудебное производство по ст. 125 Уголовного кодекса (похищение человека).


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