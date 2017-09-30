В Киеве мужчина открыл огонь по детям

Опубликована видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что на асфальте лежит обойма пистолета и стреляные гильзы.

В центре Киева мужчина открыл стрельбу по детям, когда увидел, что подростки пытаются украсть велосипед. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев ситуации.

«Стрельба на Жилянской в Киеве. Подростки хотели своровать велик. Мужчина выстрелил и ранил ребенка», - сообщил очевидец.

О состоянии ребенка не сообщается.

Он также опубликовал видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что на асфальте лежит обойма пистолета и стреляные гильзы. ■