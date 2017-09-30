Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Актобе полиция ищет родителей двух потерявшихся малышей

30 сентября 2017, 15:37

Пока сотрудники правоохранительных органов разыскивают родителей, детей поместили в детский дом.

В Актюбинской области разыскивают родителей двух детей, приемрный возраст – полтора-два года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

Сообщение о том, что в районе Заречный-1 города Актобе на мосту находятся два беспризорных ребёнка, поступило в Центр оперативного управления.

"Прибывшие на место патрульные полицейские обнаружили малолетних детей приблизительным возрастом полтора-два года. Сотрудниками патрульной и ювенальной полиции Заречного отдела полиции отработан район города и дачные массивы, однако никто из жителей не опознал детей по фотографиям и ничего не мог сказать о родителях или родственниках. С заявлением о пропаже детей никто в полицию не обращался. Поиски родственников продолжаются", – сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о детях и их родных, сообщить об этом по телефонам: 102, 99-69-25, +7707-505-46-20 или в ближайшее подразделение полиции.

На время установления обстоятельств и проведения поисков дети доставлены в детский дом.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...