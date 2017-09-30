В Актобе полиция ищет родителей двух потерявшихся малышей

Пока сотрудники правоохранительных органов разыскивают родителей, детей поместили в детский дом.

В Актюбинской области разыскивают родителей двух детей, приемрный возраст – полтора-два года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

Сообщение о том, что в районе Заречный-1 города Актобе на мосту находятся два беспризорных ребёнка, поступило в Центр оперативного управления.

"Прибывшие на место патрульные полицейские обнаружили малолетних детей приблизительным возрастом полтора-два года. Сотрудниками патрульной и ювенальной полиции Заречного отдела полиции отработан район города и дачные массивы, однако никто из жителей не опознал детей по фотографиям и ничего не мог сказать о родителях или родственниках. С заявлением о пропаже детей никто в полицию не обращался. Поиски родственников продолжаются", – сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о детях и их родных, сообщить об этом по телефонам: 102, 99-69-25, +7707-505-46-20 или в ближайшее подразделение полиции.

На время установления обстоятельств и проведения поисков дети доставлены в детский дом.