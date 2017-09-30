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Бузову накажут за езду на кровати по Москве

30 сентября 2017, 15:40

Полуголая телеведущая устроила «ралли на кровати» в центре Москвы

Ольга Бузова нарушила административный кодекс, прокатившись на кровати по дорогам Москвы, за что будет привлечена к ответственности.

Об инциденте стало известно еще 22 сентября, когда очевидцы записали на видео, как певица ехала на кровати, прицепленной к автомобилю. Ролик опубликовал Пятый канал. Представители артистки тогда пояснили, что она принимала участие в съемках рекламы, однако в московском ГИБДД не согласились с тем, что это оправдывает нарушение статьи КоАП о перевозке людей вне кабины автомобиля.

При этом не уточняется, был ли заведен административный протокол по факту нарушения. По его данным, в ходе разбирательств в полиции также выяснилось, что на съемках присутствовали сотрудники патрульно-постовой службы, у которых не было на это разрешения.

Источник: Лента.ру


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