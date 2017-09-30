Путин отправит в отставку до 11 глав регионов

В ближайшее время президент Владимир Путин отправит в отставку от восьми до 11 глав регионов. Об этом сообщило агентство Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в администрации главы государства.





Предполагается, что замены среди губернаторов должны завершиться к 10 октября.





«Это завершится к 10 октября, по итогам будет предложено от 8 до 11 замен новых кандидатов в губернаторы, с учетом тех, о которых уже объявлено. Количество отставок целиком зависит от решения президента», — отметил собеседник агентства.





Напомним, 25 сентября началась волна отставок в губернаторском корпусе. Первым ушел глава Самарской области Николай Меркушкин. За ним последовал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Заявление об уходе также написал глава Красноярского края Виктор Толоконский, об отставке заявил руководитель республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. Поста лишился глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.





Ранее политологи отмечали, что под угрозой отставки находятся главы Владимирской, Ивановской, Омской, Новосибирской и Мурманской областей, Алтайского и Приморского краев, Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, а также губернатор Санкт-Петербурга. По мнению экспертов, риск отставки есть в 66 российских регионах, из них в 15 вероятность увольнения высока. В документе упоминались Самарская и Нижегородская области, Ненецкий автономный округ, чьи главы уже официально уволены, а также Красноярский край и Дагестан (руководители этих регионов объявили об увольнении).





Отмечается, что в числе территорий, где высок риск губернаторской отставки, и Санкт-Петербург. «Даже наличие устойчивого личного контакта и истории отношений с Владимиром Путиным не становится бессрочной индульгенцией», — говорится в докладе.



